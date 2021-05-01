مجلس الوزراء الإثيوبي يصنف جبهة تحرير تيجراي كمنظمة إرهابية

قرر مجلس الوزراء الإثيوبي تصنيف جبهة تحرير تيجراي كمنظمة إرهابية، وذلك حسبما أوردت وكالة الأنباء الإثيوبية «إينا»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم السبت.

وقال بيان مجلس الوزراء نقلته وكالة الأنباء الرسمية: «على مدى السنوات الثلاث الماضية، كانت هناك هجمات على المدنيين في أجزاء مختلفة من البلاد، ونتيجة لذلك فُقدت العديد من الأرواح ودمرت ممتلكات المواطنين وتم تهجيرهم».

وتابع البيان أن «الهجمات تركت المجتمع في خوف دائم وانعدام الأمن، وقوضت الثقة في الحكومة وتسببت في انعدام الثقة بين المواطنين»، موضحًا أن «ما حدث في تيجراي استهدف تعريض وجود الدولة ذاته للخطر».

وذكر أن الاعتداءات استهدفت مواطنين أبرياء وبنية تحتية لأسباب سياسية ولتحقيق أهداف سياسية، متابعًا أن «الهجمات التي وقعت في مناطق مختلفة من البلاد كان لها مديرين تنفيذيين مختلفين».

وذكر أن أنشطة جبهة تحرير تيجراي تتوافق تمامًا مع تعريف الإرهاب بموجب المادة (3) من الإعلان رقم 1176/2012 بشأن منع الإرهاب ومكافحته.