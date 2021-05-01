الجيش اللبناني يضبط كميات من البنزين والمازوت معدة للتهريب إلى سوريا

أوقفت وحدات الجيش اللبناني في اليومين الماضيين 5 مواطنين لبنانيين و7 أشخاص من التابعية السورية كانوا يحضرون لتهريب كميات من مادتي المازوت والبنزين إلى سوريا.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم السبت إنه "بتاريخي 29 و30 أبريل أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال 5 مواطنين و7 سوريين، وضبطت دراجة نارية وآلية نوع بيك آب وآلية نوع فان محملة بحوالى 500ر7 لتر من مادة البنزين و300 لتر من مادة المازوت معدة للتهريب إلى الأراضي السورية".

وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، بحسب البيان.

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة شح في مادتي البنزين والمازوت، ويعود السبب الأساس في هذه الأزمة، إلى تهريبها إلى سوريا.

وتضبط وحدات من الجيش اللبناني بشكل شبه يومي، كميات من مادتي المازوت والبنزين خلال عمليات تهريبها إلى سوريا، وتوقف المهربين وهم من اللبنانيين والسوريين.