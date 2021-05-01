إثيوبيا: التزام السودان بمحادثات سد النهضة بقيادة الاتحاد الإفريقي خطوة واعدة



قال سفير إثيوبيا لدى السودان يبلتال أميرو، إن «تصريح الخرطوم الأخير حول تمسكها بالمحادثات التي يقودها الاتحاد الإفريقي لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير هو خطوة واعدة من شأنها أن تساعد الدول الثلاث المفاوضة على التوصل إلى توافق في الآراء».



ونقلًا عن الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإثيوبية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح السبت، أعرب السفير عن تقدير إثيوبيا لموقف السودان لمواصلة محادثات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، مشيرًا إلى أن القرار ستكون له نتائج إيجابية في المفاوضات.



وأضاف: «تشجع إثيوبيا هذه الخطوة لأنها خطوة إيجابية لمساعدة جميع الأطراف. ومع ذلك، فإن نشاط السودان للحصول على دعم من الدول الإفريقية للخروج من مسار الاتحاد الإفريقي سيعقد الجهود».