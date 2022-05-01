تقرير بريطاني: روسيا تستخدم متصيدين إلكترونيين لاستهداف معارضي حربها في أوكرانيا

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أظهر تقرير مولته الحكومة البريطانية أن الكرملين يستخدم متصيدين إلكترونيين لنشر معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الأقسام الخاصة بالتعليقات في المواقع الإلكترونية الشهيرة، وذلك بهدف محاولة التأثير على الرأي العام بشأن الحرب في أوكرانيا.

كما أظهر التقرير أن "الجنود الإلكترونيين" يستهدفون السياسيين والجماهير في دول من بينها المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا والهند.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس القول إن الحكومة حذرت الشركاء الدوليين من المتصيدين و"ستواصل العمل عن كثب مع الحلفاء والمنصات الإعلامية لتقويض الأنشطة المعلوماتية الروسية".

وتعتزم المملكة المتحدة مشاركة النتائج التي توصلت إليها مع وسائل تواصل اجتماعي رئيسية، وشكلت "خلية معلوماتية" لمواجهة الأنشطة الروسية المضللة.

وتتهم دول مجموعاتٍ مدعومة من موسكو بتنفيذ هجمات قرصنة على مؤسسات أوكرانية تتضمن شبكات الدفاع وتكنولوجيا المعلومات والطاقة.