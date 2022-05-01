محافظ المنيا يستقبل وفد مطرانية الأقباط الأرثوذكس للتهنئة بعيد الفطر المبارك

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وفد مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة المنيا وتوابعها، حيث قدم الوفد التهنئة لمحافظ المنيا بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأكد المحافظ أن هذه اللقاءات تعكس جوهر الروح المصرية السمحة ومدى سلامة وقوة النسيج الوطني المصري قائلاً: إن الأعياد لنا جميعاً كمصريين فمنذ ايام قليلة كنا نهني بمناسبة عيد القيامة المجيد واليوم نستقبل التهاني بعيد الفطر المبارك فمصر ستظل نسيجا واحدا تجمعنا المحبة والتسامح، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء.

وأكد المحافظ، على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أولت اهتماما كبيرا بتنمية الصعيد وتحسين مستوى معيشة المواطنين وقد تجسد ذلك في أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تحظى محافظة المنيا، بتطوير 5 مراكز مستهدفة بإجمالي 192 قرية و757 تابع، كما تم إدراج مركزي سمالوط وبني مزار ضمن أعمال المرحلة الثانية من المبادرة بإجمالي 102 قرية.

من جانبه، عبر الوفد، عن أمنياتهم بأن يحفظ الله مصر ويحميها من كل سوء، مشيدين بالجهود التي يبذلها محافظ المنيا في حل ومواجهة العديد من المشكلات، من خلال الجولات الميدانية والاهتمام بكافة الملفات.

وضم وفد المطرانية الدياكون مقار، واللواء جمال حلمى والمهندس عونى مهنى، نيابة عن الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا.