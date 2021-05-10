شيكابالا يقود تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة إيسترن كومباني

يلتقي الزمالك مع مستضيفه إيسترن كومباني في التاسعة والنصف من مساء اليوم، الأحد، على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يتطلع الزمالكلقبول هدية الغريم التقليدي، النادي الأهلي، بالتعثر للمباراة الثالثة على التوالي، بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا، مساء أمس، بهدف لمثله، من أجل تأمين صدارة جدول ترتيب الدوري، حيث يحتل الأبيض المركز الأول برصيد 38 نقطة، بينما يتواجد ايسترن كومباني في المركز الأخير برصيد 10 نقاط.

وفي حال فوز الزمالك أمام إيسترن كومباني سيبتعد بالصدارة عن الأهلي بفارق 8 نقاط، علمًا بأن الأهلي تتبقى له 3 مباريات مؤجلة.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش وأحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور ومحمود عبد الرازق شيكابالا.

الهجوم: أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري.