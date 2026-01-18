مصر والبوسنة والهرسك تبحثان تعزيز أوجه التعاون السياحي والأثري بينهما



بحث شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مع إلمدين كوناكوفيتش (Elemedin Konakovic) وزير خارجية البوسنة والهرسك، والوفد المرافق له، في إطار زيارته الرسمية الحالية لمصر، سبل تعزيز أوجه التعاون السياحي والأثري بين البلدين

حضر اللقاء كل من ثابت سوباسيك سفير البوسنة والهرسك بالقاهرة، ورنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

وأكد شريف فتحي، خلال اللقاء، اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية المتميزة مع البوسنة والهرسك، وحرصها على تعزيز هذه العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وخاصة في ضوء الروابط التاريخية الراسخة بين البلدين الصديقين.

وتم خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل الأثري والمتاحف، وتشجيع الاستثمارات السياحية المتبادلة، وتطوير التعاون في قطاع السياحة، وبما يسهم في زيادة معدلات حركة السياحة البينية، لا سيما مع ما تمثله مصر من مقصد سياحي هام لدى المواطنين البوسنيين.

كما تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية الترويج السياحي المشترك وتنظيم ورش عمل مهنية تجمع ممثلي القطاع السياحي الخاص ومنظمي الرحلات في مصر والبوسنة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون في هذا القطاع.

ومن جانبه، أشار وزير خارجية البوسنة والهرسك إلى الجهود المبذولة لتعزيز الربط الجوي المباشر بين البلدين، بما يدعم حركة السياحة والسفر بين مصر والبوسنة.

جدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار كان قد التقى Elemedin Konakovic خلال زيارته للبوسنة والهرسك في أغسطس الماضي، ضمن جهود تعزيز أطر التعاون المشترك، حيث تُعد هذه أول زيارة رسمية لوزير مصري إلى العاصمة البوسنية سراييفو منذ 15 عاما.