محافظ جنوب سيناء: تطوير ميدان مسجد الصحابة ومصر القديمة بشرم الشيخ بعد العيد مباشرة

أكد محافظ جنوب سيناء خالد فودة، أنه يجرى العمل بكثافة في تطوير الميدان والساحة المحيطة بمسجد الصحابة ومصر القديمة بالسوق القديم بشرم الشيخ.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية ليلية قام بها المحافظ بمنطقة السوق القديم بشرم الشيخ، في إطار تفقد الأعمال الجارية بالمدينة واستعداد شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر تغير المناخ.

وأشار المحافظ إلى أن مسجد الصحابة بمنطقة السوق القديم منطقة مهمة، يزورها جميع الوفود بشرم الشيخ، حيث تعتبر مزارا أساسيا وهاما للسائحين من مختلف الجنسيات، وسيتم خلال التطوير أعمال إنارة كاملة للمسجد وإنشاء نافورات وإعادة التشجير والتجميل وأعمال دهانات، ورفع كفاءة الطرق المحيطة، بالإضافة إلى أنه سيتم الانتهاء من إقامة منطقة مصر القديمة بالسوق؛ حفاظا على التراث للمنطقة.

وتفقد المحافظ - خلال الجولة - مكتب الاستعلامات الملحق بمسجد الصحابة لإرشاد السائحين وتوفير المعلومات اللازمة لهم بعدة لغات.

وحرص المحافظ على لقاء السائحين والزائرين للمنطقة، حيث التقى بمجموعة تمثل ببعض السياح العرب، الذين أعربوا عن سعادتهم البالغة بزيارة شرم الشيخ "للمرة العشرين"، معربين عن شكرهم وامتنانهم لمحافظ جنوب سيناء على جهوده في التطوير الدائم للمدينة الساحرة.



