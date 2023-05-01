رئيس اتحاد الرماية يؤازر منتخب مصر قبل انطلاق منافسات كأس العالم 

قام اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين الافريقي والمصري للرماية واللواء خالد العقاد عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للرماية بتفقد ميادين الرماية ومؤازرة منتخب الرماية المصري في بطولة كأس العالم لرماية الخرطوش ، وذلك قبل انطلاق منافسات التِراب بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدراية الجديدة، والتي تُقام في مصر خلال الفترة من 25 أبريل الجاري وحتى 5 مايو المقبل، بمشاركة أكثر من 450 لاعب ولاعبة من مختلف أنحاء العالم.

وأكد حسني أنه لدينا أبطال مصريين وعرب متميزين في التِراب وسينافسون على المراكز الأولي، وستكون المنافسات قوية بين الجميع، وسيكون لنا نصيب في تحقيق مراكز في هذه البطولة.

وثمن حسني زيارة العقاد ومسؤولي الاتحاد، مشدداً على أهمية التلاحم والتعاون المستمر في مختلف المجالات التي تخدم رياضة الرماية المصرية على مستوي العالم.