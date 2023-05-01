خالد الحلفاوي ناعيا مصطفى درويش: وفاته جات فجأة بطريقة تخض

نعى المخرج خالد الحلفاوي، الفنان مصطفى درويش الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 43 عاما، علما بأن مسلسل كامل العدد الذي عرض في شهر رمضان كان آخر أعمالهما المشتركة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الستات» الذي تقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومفيدة شيحة، على قناة «النهار»، اليوم الاثنين، إن الفنان الراحل كان شخصا لطيفا وبسيطا وتلقائيا ويحب الجميع، ودائما المداعبة.

وتابع: «مصطفى كان لسه لغاية إمبارح بالليل بيهزر معانا على جروب مسلسل (كامل العدد).. وفاته جات فجأة بطريقة تخض لكنها أعمار».

وأكد أنه لم تكن هناك أية بوادر تشير إلى أن درويش قد يرحل قريبا، لافتا إلى أنه كان دائما ما يتعامل مع الأمور ببساطة.

وفي وقت سابق من اليوم، توفي الفنان مصطفى درويش، عن عمر ناهز الـ 43 عاما.

وكتب شقيقه هاني درويش خبر وفاته عبر حساباته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفى درويش تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر العزاء بإذن الله تعالى بكرا عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد».