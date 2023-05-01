تأثرت الإعلاميتان سهير جودة ومفيدة شيحة، بالرحيل المفاجئ للفنان مصطفى درويش، والذي وافته المنية، اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 43 عامًا.

وقالت «شيحة» خلال تقديمها لبرنامج «الستات»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين، إن البرنامج كان من المقرر أن يستضيف مخرج ومؤلف مسلسل «كامل العدد»، الذي شارك به «درويش»، لكن الضيفين اعتذرا عن عدم الحضور؛ بعد علمهما بخبر الوفاة.

وأضافت: «خبر وفاته هزنا كلنا، شخص جميل التقيناه سابقًا وكان سعيدًا بنجاح مسلسل (100 وش)، كما قدم رمضان الماضي 3 أعمال حقق فيهم نجاحًا، فقدنا إنسانًا جميلًا وفنانًا رائعًا».

من جانبها، أعربت «جودة» عن حزنها بعد وفاة «درويش»، قائلة: «من اللحظات الصعبة جدًا إنك مضطر تكمل الحياة عادي، رغم إن الحدث غير عادي».

وأكملت وهي تبكي: «مصطفى إنسان عصامي وجدع، كله خير وفرحة بنجاحه طول رمضان، يا رب كل الخير اللي عمله يكون في ميزان حسناته، خبر رحيله هز الفن المصري، خاصة مع فكرة الموت المفاجئ».

ولفتت إلى المنشور الذي كتبه «درويش» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فجر الاثنين، معقبة: «صعب إن الموت لحظة والعمر لحظة، وفي ثانية الدنيا تروح».

وروت أنها اتفقت مع «درويش» على استضافته بالبرنامج اليوم الثلاثاء، وتواصلت معه أمس لتأكيد الأمر لكنه لم يرد على اتصالها، مختتمة: «لما كتب البوست على فيسبوك تخيلت إنه مصاب بأرق أو بيفتح موضوع مع الناس، كان شخصًا محبًا جدًا للحياة ولديه طاقة إيجابية رائعة».

وأصاب الرحيل المفاجئ للفنان مصطفى درويش الأوساط الفنية بصدمة كبيرة، خاصة وأن الفنان الراحل نشر عبر حسابه الشخصي على فيسبوك قبل رحيله بقليل، قائلا: «هو أنا بس اللي مابقتش عارف أنام»، بينما لم يذكر في البوست أي شيء عن سبب حالة الأرق التي اصابته في الساعات الأخيرة من عمره.

وأعلن هاني درويش، شقيق الفنان الراحل، عن إقامة العزاء مساء غد، في مسجد الشرطة بأكتوبر بعد صلاة المغرب.

بدأ مصطفى درويش مسيرته في عالم الفن في عام 2012 بدور صغير في الجزء الثاني من مسلسل «كيد النسا»، وذلك قبل ان يشارك بمسلسل «صاحب السعادة» مع النجم عادل امام في عام 2014، وبينا صعد نجمه في رمضان مسلسل 2020 من خلال دوره في مسلسل «بـ١٠٠ وش» والذي لفت اليه الانظار بقوة كنجم قادم في الطريق.

وكان أخر ظهور فني لمصطفى درويش عبر شاشة رمضان الماضي، حيث شارك في 4 مسلسلات، وهي «سره الباتع»، و«أكس لانس»، و«كامل العدد»، و«تلت التلاتة»، ومن المنتظر أن تعرض له شاشة السينما فيلم «خمس جولات» للمخرج مازن أشرف، والذي لم يتحدد موعا لعرضه بعد.