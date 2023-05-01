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لجنة الاستئناف تعلق عقوبة إيقاف كهربا قبل مباراة السوبر

الشروق
نشر في: الإثنين 1 مايو 2023 - 9:59 م | آخر تحديث: الإثنين 1 مايو 2023 - 9:59 م

قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الإثنين، تعليق عقوبة إيقاف محمود عبد المنعم «كهربا» لاعب النادي الأهلي، الصادرة من لجنة الانضباط.

وكانت لجنة الانضباط قد أعلنت في وقت سابق، إيقاف محمود كهربا مهاجم الأهلي 12 مباراة مع تغريمه مليون جنيه، بسبب هتافاته مع جماهير ناديه عقب مباراة الزمالك في الدوري الممتاز.

وجاء قرار لجنة الاستئناف بوقوف الفصل في عقوبة كهربا وتعليقها، لحين الفصل في دعوى النادي الأهلي بقرار بطلان تشكيل لجنة الانضباط.

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك يوم الجمعة القادمة، على ملعب هزاع بن زايد، في مباراة كأس السوبر المصري.


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