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المجلس الانتقالي في هايتي يعين فريتز بيليزير رئيسا للوزراء

بورت أو برانس - قنا
نشر في: الأربعاء 1 مايو 2024 - 10:15 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 مايو 2024 - 10:15 ص

أعلن المجلس الانتقالي في هايتي عن تعيين وزير الرياضة السابق فريتز بيليزير رئيسا جديدا للوزراء في البلاد، وذلك ضمن جهود المجلس لتشكيل حكومة جديدة مستقرة وسط استمرار أعمال العنف.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس، أن اختيار بيليزير خلفا لرئيس الوزراء المؤقت ميشيل باتريك بوايزفيرت، كان مفاجئا، مضيفة أن بيليزير حصل على دعم أربعة من أعضاء اللجنة، ولكن الأعضاء الآخرين ذكروا أن بيليزير لم يكن مألوفا لهم.

ويعتزم المجلس الانتقالي أيضا اختيار أعضاء مجلس الوزراء في إطار سعيه لقمع أحداث العنف التي اجتاحت العاصمة بورت أو برانس، حيث ترددت أنباء عن إطلاق نار كثيف في عدد من أحياء العاصمة خلال جلسة المجلس.

وقد نزح أكثر من 90 ألف شخص من العاصمة في غضون شهر واحد، كما أصبح أكثر من 360 ألف شخص بلا مأوى في السنوات الأخيرة بعدما قامت العصابات بتدمير المساكن الخاضعة تحت سيطرة العصابات الأخرى.

ومن المتوقع أن يدعم المجلس الانتقالي نشر قوة شرطة كينية بدعم من الأمم المتحدة للمساعدة في مكافحة العصابات.

وكان رئيس الوزراء الأسبق أرييل هنري في رحلة رسمية إلى كينيا عندما بدأت هجمات العصابات المنسقة التي منعته من العودة إلى البلاد.

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