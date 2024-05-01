علق الإعلامي خالد أبو بكر، على تدشين اتحاد القبائل العربية مدينة جديدة من الجيل الرابع سيطلق عليها اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: «بعد 10 سنين من حكم الرئيس السيسي أخيرا حد فكر يكتب حاجة باسمه!».

وانتقد خلال تقديم برنامج «كل يوم» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الأربعاء، غياب المبادرات الرسمية لتسمية أشياء تحمل اسم الرئيس السيسي خلال 10 سنوات من حكمه، قائلا: «10 سنيين مفيش جهة في الدولة فكرت تحط اسم الرئيس السيسي على حاجة!».

وقارن بين عدم وجود مشاريع باسم الرئيس السيسي وبين كثرة المشاريع التي حملت أسماء شخصيات مشهورة خلال تلك الفترة، معقبا: «الرئيس السيسي معملش مشروع باسمه! في حين أن فنانين وإعلاميين ورياضيين وسياسيين وقادة، كل واحد اتكتب باسمه كوبري أو شارع أو ميدان».

وعبر «أبو بكر» عن استغرابه لعدم وجود أي مشاريع أخرى باسم الرئيس السيسي خلال 10 سنوات من حكمه، قائلا: «أنا لو عندي رئيس مجلس إدارة شركة عملت إنجاز بيعملوله حاجة، بعد 10 سنين، اللي فكر يحط اسم الرئيس السيسي على مدينة كانوا أهل سيناء».

وذكر أن المدينة الجديدة ستضم مصنعا ومدارس تحمل أسماء الشهداء ومحطة وقود ومطافئ، وستقوم على تنفيذها شركة مقاولات كبرى.