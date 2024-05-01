ختام فعاليات البرنامج التدريبي «الطالبة تقود في المدارس المصرية» بالوادي الجديد

اختتم تعليم الوادي الجديد، فعاليات البرنامج التدريبي للطالبات بعنوان "الطالبة تقود في المدارس المصرية"، الذي تم تنفيذه في مدرسة العبور الابتدائية التابعة لإدارة الخارجة التعليمية، والذي يعد محاكاة لبرنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية، بحضور وصفي حسن، مدير إدارة الخارجة التعليمية، برعاية المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد.

وقالت الدكتورة دعاء الكيلاني، معلم أول لغة إنجليزية بمدرسة العبور الابتدائية، ومنفذ ومدرب فكرة البرنامج التدريبي، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن البرنامج شمل تدريب عدد من طالبات المدرسة، حول برنامج الطالبة تقود في المدارس المصرية، والذي يعد محاكاة لبرنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية.

وشمل البرنامج محاضرات عن ريادة الأعمال واستراتيجية مصر 2030، وتعزيز مكانة مصر بالساحة العالمية، ومحاضرة بعنوان إدارة المشروعات، ومحاضرة عن أمن المعلومات والأمن السيبراني، مؤكدة أن البرنامج الذي تم تنظيمه بالمدرسة، استهدف تعريف الطالبات أهمية وماهية تطوير، وتنمية المهارات القيادية والإدارية للمرأة المصرية، وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة، وذلك في إطار رؤية الدولة وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في تنمية وتمكين المرأة.

وأشارت "الكيلاني"، إلى ختام البرنامج وتكريم الطالبات المشاركات في البرنامج التدريبي وتسليمهن شهادات اجتياز البرنامج، بحضور قيادات التعليم، والفترة المقبلة ستشهد تنفيذ البرنامج للمرحلة الثانية.



