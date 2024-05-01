يرى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في رابطة الأندية، أن قرارات تأجيل مباريات لفريقي الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري طبيعية، في ظل مشاركتهما في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية ووصلهما إلى المباراة النهائية.

وقال عامر حسين في تصريحات تليفزيونية: "جدول الدوري منتظم تماما ولكن التأجيلات حدثت بسبب استمرار الأندية في مشوار البطولات الإفريقية حتى الأدوار النهائية".

وأوضح: "منذ بداية الموسم نعلم أن الأهلي لديه ارتباط بالسوبر الأفريقي في بداية الموسم ثم كأس العالم للأندية ثم خوض منافسات كأس السوبر المصري بالإمارات، بالإضافة إلى خوض منافسات أمم أفريقيا التي استمرت 45 يومًا ثم مباراة اتحاد العاصمة التي سبق أن تم تأجيلها؛ بسبب ارتباطات الأهلي بخوض منافسات كأس العالم للأندية في السعودية".

وبسؤاله عن موعد نهاية مسابقة الموسم الحالي من الدوري الممتاز، قال: "نهاية الموسم ستتحدد بعد إجراء قرعة كأس مصر الخميس القادم، ولن نتمكن من إعلان جدول نهاية المباريات سوى بعد الوقوف علي مواعيد مباريات كأس مصر، ولكنني أتمنى انتهاء المسابقة في منتصف أغسطس القادم".

وواصل عامر حسين: "نتائج الدور الأول تحسم اختيارات الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم القادم وذلك وفقا للائحة".

واختتم بالحديث عن أزمة دوري الشباب، قائلا : "أزمة تحديد بطل الدوري 2003 لدي الشؤون القانونية حاليا لدراسته من أجل اتخاذ القرار النهائي".