وزير الصناعة الإيراني: طهران ليست منغلقة على أي دولة

أكد وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني عباس علي آبادي، أن إيران ليست منغلقة على أي دولة وأنها تسعى للتنمية التجارية مع دول العالم.

وقال علي آبادي، في تصريح للصحفيين على هامش المؤتمر الإيراني الصيني المنعقد بالتزامن مع المؤتمر السادس لقدرات إيران التصديرية (معرض إيران إكسبو 2024)، إن هناك قدرات في إيران لا وجود لها في بلدان أخرى، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأضاف آبادي: "ما يتضح من المؤشرات هو تطور العلاقات بين إيران والصين وهذا المسار موجود منذ الماضي ونحن مستمرون فيه ليس فقط مع الصين ولكن مع دول أخرى ايضا."

وقال آبادي: "يجب أن نستخدم قدرات بعضنا البعض وهناك قدرات في إيران ليست متاحة في الصين."

وأضاف: "لدينا 10 آلاف شركة معرفية والآن أصبحت القدرات معروفة، وعلينا أن نبحث عن طرق للتصدير.. ولا تقتصر المجالات الاقتصادية في البلاد على مجال الطاقة فحسب، بل لدينا قدرات جيدة في مجال التعدين وغيره من المجالات".