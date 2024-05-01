الرئيس التركي يهنئ العمال بمناسبة يومهم

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، العمال بيومهم الذي يوافق الأول من مايو من كل عام، بحسب ما ورد في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا).

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن أردوغان القول: "أقدم التهنئة بيوم العمال الذي يحتفل به في بلادنا وفي جميع أنحاء العالم".

وأضاف الرئيس التركي: "أبعث تحياتي ومحبتي لكل إخوتي العمال والكادحين الذين يسعون وراء رزقهم الحلال".

وتشير "الاناضول" إلى أن الاحتفال بيوم العمال، يعود إلى احتجاجات حقوقية عمالية في القرن التاسع عشر، شهدتها أستراليا والولايات المتحدة وكندا، وبلغت أوجها في إضراب شارك فيه قرابة 400 ألف عامل بولاية شيكاغو في الاول من مايو عام 1886.