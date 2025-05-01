ضبط شخص لتعديه جنسيا على صغيره في شبين القناطر بالقليوبية

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أمرت جهات التحقيق في القليوبية بالتحفظ على حارس أمن إدارى بإحدى قري شبين القناطر بمحافظة القليوبية عقب تعديه جنسيا على طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات لورود تحريات المباحث الجنائية وعرض الصغيرة على الطب الشرعي لإعداد تقرير بشأنها.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية القبض على حارس أمن إدارى لإحدى المستشفيات بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، فيما جرى نقل الصغيرة للمستشفى وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بالتحفظ على المتهم لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من شرطة شبين القناطر بورود بلاغ بتعدي حارس أمن إداري جنسيا على صغيرة تبلغ من العمر 9 سنوات بالصف الثالث الابتدائي بقرية العطارة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.