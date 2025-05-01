الأمم المتحدة: مقتل ما لا يقل عن 542 مدنيا في شمال دارفور خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة

قالت الأمم المتحدة اليوم الخميس، إن 542 مدنيا على الأقل قتلوا في منطقة شمال دارفور بالسودان خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، محذرة من أن عدد القتلى الحقيقي ربما يكون «أعلى من ذلك بكثير».

وبحسب ما نشرته وكالة «فرانس برس»، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، في بيان «إن الرعب الذي يتكشف في السودان لا يعرف حدودًا»، في إشارة إلى الحرب الأهلية الدائرة في البلاد.

وأشار إلى هجوم شنته قوات الدعم السريع قبل ثلاثة أيام على مدينة الفاشر المحاصرة ومعسكر أبو شوك، والذي أسفر عن مقتل 40 مدنيا على الأقل، ما يرفع «عدد المدنيين المؤكد مقتلهم في شمال دارفور إلى 542 على الأقل في الأسابيع الثلاثة الماضية فقط».

وأمس الأربعاء، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن انزعاجه إزاء الوضع الكارثي المتزايد في ولاية شمال دارفور السودانية، حيث تستمر الهجمات المميتة على عاصمتها، الفاشر.

وتأتي هذه الهجمات بعد أسبوعين فقط من هجوم على مخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين اللذين يعانيان من المجاعة. وقد أفادت تقارير بمقتل مئات المدنيين، بمن فيهم عاملون في المجال الإنساني.

وفي بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، أعرب الأمين العام عن قلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن مضايقة وترهيب واحتجاز تعسفي للنازحين عند نقاط التفتيش، مع اضطرار ما يقدر بأكثر من 400 ألف شخص إلى الفرار من مخيم زمزم وحده في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال الأمين العام إنه وعلى الرغم من استمرار انعدام الأمن والنقص الحاد في التمويل، تبذل الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني قصارى جهدهم لتوسيع نطاق الدعم الطارئ، على وجه السرعة، في منطقة طويلة بشمال دارفور، التي تستضيف غالبية النازحين من زمزم.

وأكد الأمين العام أن حجم الاحتياجات هائل، مع ورود تقارير عن أشخاص يائسين - معظمهم من النساء والأطفال - يعبرون الحدود إلى تشاد بحثا عن الأمان والمساعدة.