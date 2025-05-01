محافظ مطروح: تجهيز 200 عروس من الأيتام خلال احتفالية صندوق تحيا مصر

شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بحضور العميد تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، والسفيرة مريم خليفة الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، وإحدى منظمات المجتمع المدني، وعدد من رجال الأعمال ونجوم الفن والإعلام، في الاحتفالية التي نظمها صندوق تحيا مصر لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتيسير زواج الفتيات، إذ تم تجهيز ٢٠٠ عروسة من الأيتام والأولى بالرعاية، وذلك بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني بمجمع خدمات تحيا مصر بقرية سيدي عبد الرحمن بالعلمين.

وجاء ذلك في إطار تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية، وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار التعاون الوثيق بين الدولتين الشقيقتين مصر والإمارات.

وقال محافظ مطروح، إن هذه الاحتفالية الإنسانية تؤكد الحرص على المشاركة المجتمعية والتكافل الاجتماعي لرعاية ودعم الأسر الأولي بالرعاية والفتيات الأيتام، مع تيسير زواج الفتيات اليتيمات الأكثر احتياجا الذين تم اختيارهن بمعايير وضوابط من مراكز ومدن المحافظة بعدد ٢٠٠ عروسة، وتسليمهن كل مستلزمات الزواج بواقع عدد ٧ أجهزة كهربائية أساسية لكل فتاة "ثلاجة، غسالة، بوتاجاز، شاشة تليفزيون، سخان خلاط، مروحة، مكواة"؛ للمساهمة في تخفيف الأعباء الاقتصادية وتيسير إقامة أسرة مع تمنياته للفتيات المشاركات بحياة سعيدة.

كما ضمت الاحتفالية تقديم الدعم الاجتماعي خلال أسبوع الخير للأسر الأولى بالرعاية بمطروح، وتوزيع ١٩ طن مواد غذائية، و١٥ طناً من اللحوم، و٢٥ طنا من الخضروات الطازجة.

ويأتي ذلك ضمن جهود الصندوق المستمرة، حيث قام الصندوق بتوزيع ٢،٥ مليون كرتونة مواد غذائية خلال عام على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات الجمهورية بواقع ٣ كيلو لكل أسرة، وتوزيع ٥٠٠٠ قطعة من الأغطية والمفروشات.

فيما تم تنفيذ أكبر حملة كساء للأسر الأولى بالرعاية من خلال معرض الكساء للأطفال والأسر الأولى بالرعاية وتوزيع ٦٥ ألف قطعة مجانا من الملابس المتنوعة والمفروشات والصيني، وأدوات المطبخ والأواني، وألعاب الأطفال لتوزيعها على ٥ آلاف من الأولى بالرعاية، وتنفيذ قافلة طبية شاملة تضم كل التخصصات الطبية، وتوفير النظارات والأدوية والتحويل الإجراء التحاليل والأشعة والعمليات الجراحية الناتجة عن الكشف بالقافلة بدون أي مقابل مادي، مع الإشارة إلى التوسع في القوافل بالتعاون مع محافظة مطروح وصولا إلى أقصى المناطق الصحراوية النائية البعيدة عن الوحدات الصحية.

كما تم في مجال الرعاية الإنسانية إهداء عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسليمهم عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات من قرية سيدي عبد الرحمن، والقرى والمراكز المجاورة، وكذلك من العصا والأدوات التعليمية للمكفوفين لمساعدتهم على التحرك، وقيامهم بحياتهم الطبيعية، بالإضافة إلى أدوات قراءة برايل للتيسير عليهم.

فيما شهدت الاحتفالية عددا من الفقرات والأغاني الفنية، شارك فيها نجوم الغناء وهم كل من المطرب تامر حسني، وحمادة هلال، وكذلك فرقة مطروح للفنون الشعبية، وعدد من نجوم الفن والكورال مع إضفاء البهجة وسط فرحة العرائس المشاركات وذويهن.



