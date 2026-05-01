الإمارات تعلن حظر سفر مواطنيها إلى إيران ولبنان والعراق

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية حظر سفر مواطني دولة الإمارات إلى إيران ولبنان والعراق، نظراً للتطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة.

ودعت الخارجية الإماراتية جميع المواطنين المتواجدين في هذه الدول إلى سرعة المغادرة والعودة إلى دولة الإمارات في أقرب وقت، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وقالت الخارجية إنه في إطار حرص دولة الإمارات على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم، تؤكد وزارة الخارجية أهمية الالتزام بالتعليمات والتنبيهات الصادرة عنها، وتهيب بالمواطنين المتواجدين في إيران ولبنان والعراق التواصل معها.