الرئاسة الأوكرانية: ترامب يدعو زيلينسكي لزيارة رسمية إلى واشنطن

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم السبت، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تلقى دعوة من نظيره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة واشنطن.

وقال مكتب الرئاسة - في بيان وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية -" إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ممتن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعوته لزيارة رسمية إلى واشنطن، مشيرا إلى أن موعد الزيارة لم يتم تحديده بعد".

وأدى زيلينسكي اليمين الدستورية رئيسا لأوكرانيا في 20 مايو الماضي وكان قد اقترح على الولايات المتحدة الانضمام إلى "صيغة نورماندي" الخاصة بمباحثات التسوية في دونباس.