الأمن العام اللبناني: 621 نازحا سوريا عادوا اليوم إلى بلدهم

أعلن جهاز الأمن العام اللبناني أن عدد النازحين السوريين الذين غادروا طواعية الأراضي اللبنانية، اليوم السبت، عائدين إلى ديارهم وبلداتهم في سوريا، بلغ 621 نازحا ممن كانوا يقطنون مناطق متفرقة داخل لبنان.

وذكر الأمن العام اللبناني - في بيان اليوم - أن النازحين غادروا لبنان إلى الأراضي السورية من 8 نقاط للتجمع توزعت في أنحاء مختلفة من البلاد عبر 3 مراكز حدودية هي (القاع، والمصنع، والعبودية) بواسطة حافلات وفرتها السلطات السورية لهذا الغرض، بمواكبة دوريات من المديرية العامة للأمن العام حتى الحدود اللبنانية - السورية.

وأشار إلى أنه جرى التنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وبحضور مندوبيها، خلال عملية تأمين العودة الطوعية لهذه الدفعة من النازحين إلى سوريا.

ويتولى الأمن العام منذ منتصف العام الماضي، عملية تأمين العودة الطوعية لدفعات من النازحين السوريين الذين يبدون رغبة مسبقة بالعودة إلى بلداتهم ومدنهم في سوريا، بالتعاون مع مفوضية اللاجئين الأممية، حيث يقوم بتسجيل الأسماء والأعداد، والتنسيق مع السلطات الأمنية السورية في شأن ترتيبات عودتهم على دفعات ومراحل متتالية.

وسبق وأعلن الجهاز في شهر مارس الماضي، أن عدد النازحين السوريين الذين غادروا لبنان وعادوا إلى سوريا، ابتداء من منتصف العام الماضي، بلغ 172 ألف لاجىء، وذلك في ضوء التسهيلات الإدارية وآلية العودة الطوعية التي وضعها الأمن العام في كل المناطق اللبنانية.