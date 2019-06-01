ترقية 21 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 11 مدرسا بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا، في جلسته الاخيرة برئاسة الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع، رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من عزة العدوي مطر بكلية الآداب، وهبة روحي أبو المعاطي، بكلية التربية الرياضية، و"أبو اليزيد أحمد ابراهيم، ومنى محمد أبو النور، وعبد المطلب عفت عبيد"، بكلية الطب، وابتسام أحمد عيسى بكلية الصيدلة.

كما تم منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من ليلى محروس العقيلي، بكلية التجارة، وعماد الدين أحمد رشوان، بكلية الزراعة، و"أسامة محمد الكيلاني، وأحمد محمد الهنيدي، ومنصور محمد المغربي، وإيمان نجيب شاهين"، بكلية التربية الرياضية، و"بشرى السيد طلحة، ونسرين محمد مطر، ويمنى مزيد الحمد نعينع، وهبة محمد العشري" بكلية الطب، ورحاب محمد الغرباوي، بكلية الصيدلة، وإيمان الجوهري عامر، بكلية التربية النوعية، و"محمد علي بك عبد الرحمن، ومحمد عبد السلام أيوب"، بكلية الهندسة، ومنال عبد الله جاهين بكلية التمريض.

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل عيد ناجي الرفاعي، بكلية الآداب، و"هويدا محمود مختار وهالة ابراهيم هنطش" بكلية الطب، وشيماء محمد فهيم وفيروز رمضان الوكيل، بكلية التربية، و"محمد عبد القوي الخواجة، وأحمد محمد ندا، ومنى السيد عبد الفتاح، ومحمد أحمد الطويل"، بكلية التربية الرياضية، و"نسيم محمدي محمود، وآيات النمر عبد الوهاب"، بكلية الهندسة.

بالإضافة إلى الموافقة على منح 35 درجة دكتوراة، و48 درجة ماجستير، و2 دبلوم الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.