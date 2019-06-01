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بدء اختبارات الناشئين بنادي المقاصة 15 يونيو

زياد الميرغني
نشر فى : السبت 1 يونيو 2019 - 5:05 م | آخر تحديث : السبت 1 يونيو 2019 - 5:05 م

اعتمد مجلس ادارة نادي مصر للمقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام خطة قطاع الناشئين للموسم الجديد.

واعلن احمد المنشاوي رئيس قطاع الناشئين بالمقاصة ، عن بدء اختبارات الموسم الصيفي بالقطاع في منتصف يونيو الجاري ، وذلك لجميع اللاعبين من مختلف الاعمار والقادمين من كل المحافظات ، حيث تقام الاختبارات على ملاعب مدينة ديمو الرياضية بالفيوم .

وقد تم تحديد المواعيد حسب الاعمار السنية كالتالي : مواليد ، ٢٠٠٦ ، ٢٠٠٧ ، ٢٠٠٨ ، ٢٠٠٩ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١١ ، ٢٠١٢ وذلك في الفترة من ١٥ – ٢٢يونيه ٢٠١٩ .

بينما مواليد ٢٠٠٥ ، ٢٠٠٤ ، ٢٠٠٣ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠٠ ، ٩٩ ، ٩٨ ، ٩٧ تقام في الفترة من ٢٣يونيه الى ١يوليو ٢٠١٩

ومن المقرر ان تبدأ جميع الاختبارات الساعة ٣عصرا وفقا للمواعيد حسب الاعمار السنية.

وحدد مسئولو المقاصة قيمة رسوم استمارة خوض الاختبارات ٢٥جنيها .

ويشرف على الاختبارات لجنة فنية من خبراء ونجوم كرة القدم الكبار بقيادة كابتن محمد عبد الجليل و أحمد المنشاوي، و علي عاشور وحاتم حسن.

 


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