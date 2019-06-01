سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

احتشدت جماهير ليفربول بأعداد كبيرة في ميادين العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك قبل ساعات من مباراة فريقها أمام توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب"واندا ميتروبوليتانو".

ونشرت شبكة"اي اس بي ان" الأمريكية، لقطات لجماهير ليفربول تلتقط فيها الصور التذكارية مع شبيه للألماني يورجن كلوب مدرب الفريق، حيث سادت أجواء من المرح بين محبي ليفربول لدى ظهوره.

وقامت جماهير ليفربول بالهتاف للفريق والمدرب بعد ظهور شبيهه، وذلك لدعم فريقها قبل المواجهة المرتقبة.

ويستعد ليفربول لمواجهة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا والذي يقام على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.