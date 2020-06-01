مالطا: وزير سابق متهم بدفع 350 ألف يورو لقاتل الصحفية كاروانا جاليزيا

قال وسيط اعترف بدوره في جريمة قتل الصحفية المالطية دافني كاروانا جاليزيا أمام محكمة، اليوم الاثنين، إن وزيرا سابقا دفع لقاتل أجير متهم بقتل الصحفية 350 ألف يورو.

وقال الوسيط ميلفن ثيوما للمحكمة في مالطا إن القاتل الأجير تلقى الأموال من رجل بالنيابة عن كريس كاردونا، الذي كان حتى يناير الماضي يشغل منصب وزير الاقتصاد.

وزعم ثيوما أن الأموال التي دفعها كاردونا كانت "بالإضافة إلى" الأجر الذي حصل على القاتل الأجير مقابل ارتكاب جريمة القتل من قطب الأعمال يورجين فينيش، المتهم بالتواطؤ في جريمة القتل.

وقتلت كاروانا جاليزيا وهي مدونة تكتب عن السياسة والفساد إثر تفجير سيارتها خارج منزلها الريفي في أكتوبر 2017، وكانت تواجه قضية آنذاك رفعها ضدها كاردونا لقولها إنه زار بيت للدعارة بينما كان في ألمانيا في زيارة عمل.

وتم اتهام ثلاثة رجال بتنفيذ عملية الاغتيال، وتم اتهام فينيش بأنه العقل المدبر، وأكد المتهمون براءتهم، وحصل ثيوما على عفو مقابل الشهادة.

وقالت صحيفة تايمز أوف مالطا إن كاردونا رفض شهادة ثيوما ووصفها بأنها "هراء يعتمد على أكاذيب غير منطقية".