غضب في تركيا جراء مقتل شاب كردي بسبب موسيقى كردية خلال الآذان

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نفى والي أنقرة، اليوم الاثنين، مزاعم بشأن مقتل شاب كردي في العشرين من العمر أمس جراء استماعه للموسيقى الكردية.

وأثار مقتل الرجل في العاصمة الوطنية غضبا عبر الإنترنت وجدلا في وسائل الإعلام فيما جرى وصفه بجريمة كراهية ضد رجل كردي.

وتعرض الرجل للطعن أمس الأحد بعدما دخل في معركة مع ثلاثة رجال كانوا يشغلون أغاني بصوت مرتفع في سيارتهم خلال الأذان للصلاة ، حسبما قال مكتب حاكم أنقرة في بيان اليوم الاثنين.

وقالت وكالة أنباء الأناضول إن الرجل يدعى باريش جاكان.

وأفاد بيان مكتب الوالي بأنه تم احتجاز المشتبه فيهم .

وأوضح مكتب الوالي مستندا على رواية أحد أصدقاء الضحية الذي كان معه وقت الحادث، أن المعركة لم تندلع جراء الموسيقى الكردية، منتقدا المزاعم الكاذبة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

غير أن حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد أصر على أن جاكان "تعرض للطعن في القلب بسبب الاستماع للموسيقى الكردية في أنقرة".

وانتقد الحزب "العقلية العنصرية.. التي تغذيها سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية (الحاكم) التي تستهدف اللغة الكردية في كل مكان".

وأضاف: "سوف نواصل غناء أغانينا ضد هذه العقلية ونقف مع المقموعين".

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن والد الضحية، نهاد جاكان، قال إن ابنه تعرض لهجوم من جانب ثلاثة اشخاص عندما طلب منهم هو وصديقه خفض صوت الأغاني خلال رفع الأذان.