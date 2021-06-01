الصحة: جهاز تحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا بملايين الجنيهات

قالت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية لمعامل وزارة الصحة، إن الوزارة تعمل على زيادة السعة الاستيعابية للمعامل على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى تزويدها بأجهزة صغيرة مساعدة لسرعة استخراج نتائج تحليل «pcr» للكشف عن فيروس كورونا.



وأضافت خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن جهاز تحليل «pcr» باهظ الثمن يصل إلى ملايين الجنيهات، مؤكدة توافره في مصر وكذلك أحدث الكواشف.



وأشارت إلى عقد دورات تدريبية وورش عمل للعاملين بالمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، فضلًا عن أنه يتم التأكد من نتائج عيناتهم من خلال إرسال عينات عشوائية منها إلى المعمل الرئيسي، مضيفة أن يتم زيارة المعامل بصفة دورية للتأكد من سير العمل بانتظام وبصورة دقيقة.



وذكرت أن المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة هي الوحيدة المعتمدة في تحليل «pcr» المطلوب عند السفر، وذلك بسبب حصولها على الاعتماد الدولي من الهيئة العالمية المنوطة بذلك.



ولفتت إلى وضع أكواد على المسحة من بداية سحبها من المريض وحتى خروج النتيجة، موضحة أن الهيئة الدولية لاعتماد معامل تحليل «pcr» حصلت على عينات عشوائية للتأكد من صحة نتائجها فضلًا عن عقدها العديد من الاختبارت لمراكز الوزارة قبل اعتمادها.



وذكرت أن ثمن تحليل «pcr» 1200 جنيه للمواطن المصري و100 دولار للأجنبي، مشيرة إلى عدم إجراء التحليل لكل فرد يشك في إصابته بفيروس كورونا وذلك لمنع التكدس على المعامل المركزية.



وأكدت أن الوزارة لم تعطٍ تصريحًا لأي معمل خارج وزارة الصحة، كالقطاع الخاص، ذاكرة أن المعامل التابعة للجامعات المصرية يسمح لها بإجراء التحليل.