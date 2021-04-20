مصدر: مجموعة السبع تعتزم إطلاق بديل أخضر لبرنامج الحزام والطريق الصيني

أفاد مصدران مطلعان بأن مجموعة الدول السبع تعتزم إطلاق "بديل أخضر" لمبادرة الحزام والطريق الصينية عندما يجتمع القادة في قمتهم الأسبوع المقبل.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المصدرين القول إن الاستراتيجية، التي من المتوقع أن يطلق عليها اسم "المبادرة الخضراء النظيفة"، ستوفر إطارا لدعم التنمية المستدامة والتحول الأخضر في البلدان النامية.



وقال أحد المصدرين إن أول من طرح الخطة كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، وجرت مشاورات فنية بشأنها بين الدبلوماسيين الذين يعملون على الإعداد للقمة المقرر عقدها في إنجلترا.



وأضاف المصدر أنه لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم تخصيص أموال جديدة لدعم مبادرة مجموعة السبعة، موضحا أن غرضها الأوّلي هو التعهد بإنشاء إطار عمل استراتيجي.



وصادقت أكثر من 100 دولة على مبادرة بكين التي تقدر تكلفتها بتريليون دولار، وبدأت شبكة مشاريعها وممراتها البحرية تنتشر بالفعل حول مناطق واسعة من العالم، إلا أن معارضي المبادرة يرون أنها تحمّل في كثير من الأحيان الدول بالديون وتجعلها خاضعة لنفوذ بكين.