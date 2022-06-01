قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه تم الوصول إلى نحو 90% من نسبة توريد القمح المستهدفة، مشيرًا إلى أنه تم التخطيط للأمور وجرى العمل على الملف بصورة جيدة.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أنه تم التنسيق التام بين المحافظة ووزيري الزراعة والتموين، ما أدى إلى العمل على التوريد بصورة جيدة للغاية، منوهًا بأن الشرقية أكبر مورد للقمح على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن المشكلة التي كانت تواجه توريد القمح هي توفير التمويل للفلاح أو التاجر، لكن تم انتهائها تمامًا، مضيفًا أن البعض يحتفظون بالقمح لاستخدامه مستقبلا كعلف للمواشي أو بغرض بيعه مؤخرًا بأسعار مرتفعة، لكن هذه الحالات بسيطة ولم تكن ملحوظة في المحافظة، فتم إرجاع 40 ألف طن كانت محتفظة لدى الناس.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، اجتماع مجلس المحافظين، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض عدد من الملفات ذات الأولوية، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.