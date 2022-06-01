قالت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ موجة ارتفاع درجات الحرارة تنكسر اليوم الأربعاء.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، أن هناك انخفاضًا في درجات الحرارة بما يتراوج بين ثلاث وأربع درجات على أغلب مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأشارت إلى التأثُّر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع ستة كيلومترات من سطح الأرض، مع كتل هوائية شمالية غربية من البحر المتوسط، بما يجعل الأجواء نهارًا بها انكسار للموجة الحارة.

لفتت إلى أنّ الطقس يكون حارًا خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، فيما تظل الأجواء شديدة الحرارة نهارًا على جنوب الصعيد (الأقصر - أسوان).

ونوهت بأن درجات الحرارة ستنخفض ليلًا مع غياب أشعة الشمس، إذ تسود أجواء لطيفة على أغلب المناطق في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدلة على جنوب البلاد.