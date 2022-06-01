تايوان: 88 ألفا و293 إصابة و122حالة وفاة جديدة بكورونا

سجلت تايوان 88 ألفا و293 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، منها 88 ألفا و247 حالة إصابة محلية و46 حالة قادمة من الخارج، و122 حالة وفاة بسبب الفيروس، طبقا لما ذكره مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة.

ومن بين حالات الإصابة المحلية اليوم الأربعاء، سجلت منطقة "تايبيه الجديدة" أعلى عدد وهو 14 ألفا و894، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم.

وأعلنت تايوان أنه تم حتى الآن تسجيل مليونين و121 ألفا و231 حالة إصابة، منذ تفشي الجائحة في أوائل عام 2020.

وبتسجيل 122 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس اليوم، بلغ عدد حالات الوفاة المؤكدة في البلاد 2377 حالة وفاة، حسب بيانات المركز.