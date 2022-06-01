ألمانيا تعلن تقديم دبابات حديثة إلى أوكرانيا بالتنسيق مع هولندا

أفاد المستشار الألماني أولاف شولتز، بأنَّ أوروبا أرسلت أسلحة لأوكرانيا منذ بداية الحرب، لافتًا إلى أنّ برلين ستقدم المزيد من الدبابات الحديثة إلى كييف بالتنسيق مع هولندا.

وقال شولتز في تصريحات، اليوم الأربعاء: «أرسلنا أسلحة لأوكرانيا منذ بداية الحرب وسنقدم دبابات حديثة إلى كييف بالتنسيق مع هولندا».

وتابع: «نريد تحقيق استقلالية في مجال الطاقة وهو أمر ملح في ظل الحرب الروسية».

في سياق متصل، أعلن الادعاء العام الأوكراني، أنّ 243 طفلًا على الأقل لقوا حتفهم، فيما أصيب 446 آخرون منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا في 24 من شهر فبراير الماضي.

وذكر الادعاء -في بيان قلته قناة «سي إن إن» الأمريكية، اليوم الأربعاء- أنه بالإضافة إلى الوفيات والإصابات، فإن 1937 مؤسسة تعليمية في أوكرانيا لحقت بها أضرار من بينها 181 مؤسسة دمرت بشكل كامل.