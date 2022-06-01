قال سيد النواوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، وأحد مستوردي اللحوم، إن أسعار اللحم المجمد بجميع أنواعه انخفضت بقيمة تتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات خلال شهر مايو المنقضي.

ووفق النواوي، تراجعت أسعار اللحم البرازيلي مسجلة 82 جنيها للكيلو الواحد، مقارنة بـ 89 جنيها في بداية شهر مايو الماضي، كما هبط سعر اللحم الهندي ليسجل 66 جنيها للكيلو الواحد مقابل 73 جنيها للكيلو.

وأوضح النواوي للـ«الشروق»، أن هذا التراجع نتيجة ضعف القوة الشرائية لدى المستهلكين وقلة سيولة الأموال داخل الأسواق، مفسرا أن مع ارتفاع أسعار الفائدة وطرح شهادات الإدخار بفوائد عالية انخفضت السيولة من السوق وتراجع الطلب على السلع، مضيفا أن اللحوم المجمدة لها تاريخ صلاحية محدد والتاجر سيخسر كل أمواله إذا انتهت صلاحية تلك اللحوم لذلك يضطر إلى تخفيض الأسعار إلى حد ما.

واستقرت أسعار اللحوم البلدي في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ليتراوح سعر اللحم الكندوز بين 180 و200 جنيه للكيلو الواحد، وسجل سعر اللحم الجاموس الكبير 140 جنيها للكيلو، وتراوح سعر اللحم الضاني بين 180 و200 جنيه، كما تراوح سعر اللحم الجملي بين 130 و140 جنيها للكيلو، حسب النواوي.

وتوقع النواوي، ارتفاع أسعار جميع اللحوم خلال الشهرين المقبلين بسبب ارتفاع أسعار الدولار الجمركي إلى 18.64 جنيه، موضحا أن تكلفة الاستيراد ستزيد بنسبة كبيرة على اللحوم المجمدة أو أى سلعة مستوردة، كذلك اللحو البلدي يتم استيراد أكثر من 90% من مكونات الأعلاف الخاصة بها.

وكانت وزارة المالية قد قررت في صباح اليوم الأربعاء، رفع سعر الدولار الجمركي من 17 جنيها في شهر مايو الماضي إلى 18.64 جنيه، وفق بيان من مصلحة الجمارك.