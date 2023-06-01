باكستان تتحرك لتخفيف الضغط على الروبية في سوق التجزئة

تحركت باكستان من أجل تخفيف حدة الضغوط على العملة المحلية (الروبية) في السوق المفتوحة، ما دفع العملة إلى الارتفاع في سوق التجزئة.



وقال البنك المركزي الباكستاني عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، وفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، إنه سمح للمتعاملين بشراء الدولار من سوق الإنتربنك لتسوية المعاملات العابرة للحدود والتي تتم ببطاقات الائتمان.



وارتفع سعر الروبية بنسبة 4.7% في السوق المفتوحة، إلى 296.5 روبية للدولار الواحد، بينما ظلت ثابتة عند 285.2 روبية للدولار في سوق الانتربنك.



وقال الأمين العام لجمعية شركات الصرافة الباكستانية، ظفر براشا، لبلومبرج عبر الهاتف، إن الروبية قد ترتفع أكثر إلى حوالي 286 روبية للدولار خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة المقبلة، في السوق المفتوحة.



وأشار البنك المركزي إلى أن الإجراء سيستمر حتى نهاية يوليو المقبل.



وكان البنك لا يسمح في السابق إلا بشراء الدولار من شركات الصرافة، لتلك المعاملات التي تتم خارج البلاد.