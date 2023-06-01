 ضبط 17 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 806 أحكام في أسوان - بوابة الشروق
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ضبط 17 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 806 أحكام في أسوان

مصطفى عطية
نشر في: الخميس 1 يونيو 2023 - 1:53 م | آخر تحديث: الخميس 1 يونيو 2023 - 1:53 م

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة مديرية أمن أسوان، حملة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

واستهدفت الحملة دوائر مراكز شرطة كوم أمبو، دراو، نصر النوبة، أسوان، إدفو، وقسمي شرطة أول وثان أسوان.

وأسفرت جهودها عن ضبط 17 قضية سلاح ناري بمضبوطات 3 بنادق آلية، 2 مسدس، 4 بنادق خرطوش، 8 فرد محلي طلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 17 متهم لـ10 منهم معلومات جنائية.

وضُبطت 15 قضية "إتجار" في المواد المخدرة ضُبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو، كمية من مخدر البانجو وزنت 35 كيلو، كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو، بحوزة 16 متهم لـ 10منهم معلومات جنائية.

فيما تم تنفيذ 806 أحكام قضائية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.


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