العراق يبدأ العمل بنظام الدفع الإلكتروني للتقليل من استخدام العملات الورقية

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، بدء العمل بنظام الدفع الإلكتروني "بي أو إس" في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز ثقافة الدفع والتحصيل الإلكتروني والتقليل من استخدام النقود الورقية في التعاملات التجارية.

وذكر البنك المركزي في بيان صحفي اليوم ، أن هناك استجابة كبيرة من الوزارات والدوائر الحكومية والقطاع الخاص و المراكز التجارية بتوفير أجهزة نقاط البيع بي أو أس في عملها.

وأشار إلى توفير البني التحتية والدعم اللازم لانطلاق هذا المشروع بشكله الموسع، واستمرار تطويره وفق أفضل التقنيات والمواصفات العالمية خدمةً للصالح العام، وتسهيل إجراءات تداول النقد إلكترونياً من خلال البطاقات المصرفية.