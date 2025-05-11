وزيرة التضامن: وقف دعم «تكافل وكرام» لرب الأسرة المدان جنائيًا واستقطاعه للمخالفين

ردت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على اشتراط قانون الضمان الاجتماعي الجديد، استمرار قيد الطالب في التعليم وعدم التسرب واستمرار النجاح في كل عام دراسي؛ للحصول على الدعم النقدي.

وقالت خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي عبر «ON E» :« لو الطالب تحصيله ضعيف لأي سبب سنساعد الطالب»، لافتة أن الوزارة تواصل دعم طلاب أسر «تكافل وكرامة» حتى وصولهم إلى الجامعة.

وأشارت إلى قيد 58 ألف طالب وطالبة من أسر البرنامج في الجامعات، منوهة أن الوزارة تتكفل بمصاريفهم التي بلغت 86 مليون جنيه العام الجاري.

وتابعت: «الطالب لو تحصيله مش جيد فلن يخرج من برنامج الحماية الاجتماعية، ولو التحصيل صعب في الطفل لأي سبب لن تكون مشكلة، ولو رسب في عام سيتم دراسة حالته».

وفيما يتعلق بشروط وقف دعم «تكافل وكرامة»، أوضحت أن الدعم يتوقف عن المستفيد أو رب الأسرة في حال صدور حكم قضائي ضده في جرائم مثل التسول، تعريض الطفل للخطر، الختان، الزواج المبكر، التحرش، أو التعدي على الأراضي الزراعية، أو القضايا المخلة بالشرف.

ولفتت إلى تحويل بطاقة الأب أو رب الأسرة باسم الأم، مع وقف الدعم عن الأب بحال ارتكاب أي جريمة من الجرائم، بالإضافة إلى استقطاع نسب من الدعم 30% ثم 60% وحتى90% في حال ارتكاب مخالفات.

ورأت أن هذا التدرج يمثل «ضغطا وفرصة لا يمكن تفويتها»، مشددة: «نحن نريد أن يصبح المجتمع خالي من الجرائم».