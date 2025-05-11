وزير الخارجية: مشاركة الرئيس السيسي باحتفالات النصر تجسد عمق العلاقات المصرية الروسية

صرّح السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، بأن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالات الذكرى الـ80 للنصر بالعاصمة الروسية موسكو، تمثّل تأكيدًا على عمق وأهمية العلاقات بين مصر وروسيا، والتي تمتد جذورها في التاريخ وتشكل أرضية صلبة لتعزيز التعاون المشترك.

وأشار عبد العاطي، خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي عبر شاشة «TEN»إلى أن احتفالات النصر تُمثل ذكرى هامة للعالم المتحضر بدحر النازية في عام 1945، مؤكدًا أن مشاركة الرئيس السيسي تعكس إدراك مصر لقيمة هذه المناسبة التاريخية، وتعبر في الوقت ذاته عن التقدير المتبادل بين البلدين.

وأوضح أن روسيا تُعد شريكًا استراتيجيًا لمصر في تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، من أبرزها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تمثّل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية، إلى جانب مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، والذي يأتي في إطار استراتيجية مصر لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وأكد عبد العاطي، أن مصر تعتز بالعلاقات التي تربطها بروسيا، وتعمل على تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، مشيرًا إلى وجود حرص متبادل من قيادتي البلدين على تطوير هذه الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات.



