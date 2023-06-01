فولفو تطور نظام إضاءة جديد لقمرة السيارات لمساعدة السائقين في التغلب على النوم

أضافت شركة صناعة سيارات الركوب السويدية فولفو كار درجة إضاءة جديدة لقمرة سيارتها الكهربائية الجديدة إي.إكس90 من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي، بهدف توفير زيادة درجة سطوع الإضاءة في قمرة السيارة لتوفير درجة قريبة من ضوء الشمس من خلال 72 مصباحا.

يوضع نظام الإضاءة الجديدة في القمرة وحول السقف الشفاف في السيارة ذات المقاعد السبعة، ويستخدم مصابيع الصمام الضوئي الثنائي (إل.إي.دي) ليعطي ضوء يشبه ضوء الشمس دون أن يسبب إزعاجا للركاب.

وقالت الشركة المملوكة لمستثمرين صينيين إنها طورت هذا النظام لمساعدة السائق في التغلب على الرغبة في النوم أثناء القيادة الليلية، مضيفة "أنت تنام حتى تسمع صوت المنبه، والطيور لا تغرب والحي مازال غارقا في السكون الظلام الحالك يدعوك بالكاد لبدء يوم جديد.. لكن عند دخولك السيارة سيستقبلك ضوء أشبه بضوء شمس الصباح الباكر وتحول تنقلاتك اليومية إلى طقس يضيء يومك".

وتقول شركة سول سيميكونداكتور المصنعة لنظام الإضاءة إن مصابيح الصمام الضوئي الثنائي توفر ما نسميه تقنية الطيف الطبيعي والتي تقلل كمية الضوء الأزرق وتوفر طيفا يشبه الطيف الصادر عن ضوء الشمس الطبيعي.

يذكر أن الضوء الطبيعي يحتوي على طيف مرئي كامل موزع بالتساوي، ويبدا من أقصر طول موجي (وهو اللون البنفسجي) بطول 380 نانومترا وصولا إلى اللون الأحمر بطول موجي يبلغ 775 نانومتر تقريبا.

وقالت فولفو إنها ستستخدم أنظمة إضاءة مشابهة لتوفير الضوء الطبيعي في الأماكن السكنية والمستشفيات والمدارس والمتاحف والتصميمات البستانية. وتضيف الشركة إنها أول شركة تستخدم هذه الإضاءة في إنتاج السيارات من السيارتين فولفو إي.إكس90 وبولستار 3.