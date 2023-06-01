كندة علوش: منى زكي أفضل ممثلة في العالم

وجهت الفنانة كندة علوش رسالة إلى الفنانة منى زكي بعد إشادة الأخيرة بفيلمها نزوح.

وقالت " كندة" خلال ندوة أقيمت اليوم بسينما زاوية:"منى أحسن ممثلة في الوطن العربي ومن أحسن الممثلات في العالم وهى قادرة على تجسيد أي شخصية على الإطلاق".

أقيم مساء اليوم عرض فيلم "نزوج" بطولة النجمة كندة علوش، ضمن فعاليات أيام القاهرة السينمائي لدورته السادسة، بحضور كلا من الفنانة مني زكي، نور النبوي، معتز هشام، رشا مهدي وغيرهم من النجوم.

تدور أحداث فيلم «نزوح» في سوريا التي مزقتها الحرب لسنوات طويلة، حول الفتاة البالغة من العمر 14 عاما «زينة»، التي يتسبب صاروخ في تدمير سقف منزلها، وتدخل العائلة في صراع مع تصاعد وتيرة العنف حين تصر والدتها على الرحيل، بينما يرفض والدها ترك منزله والتحول إلى لاجئ، والعمل من بطولة كندة علوش، وسامر المصري، وهالة زين، ونزار العاني، ودارينا الجندي.

وعُرض الفيلم للمرة الأولى في الدورة السابقة من مهرجان فينيسيا السينمائي، وحصل على جائزة الجمهور ليكون أول فيلم عربي يحصد تلك الجائزة، كما رشح لجائزة أفضل فيلم بعد مشاركته في المسابقة الرسمية لمهرجان لندن السينمائي.