رئيس وزراء النرويج يؤيد مقترح وقف إطلاق النار بغزة ويوجه دعوة للأطراف

عبر رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستور، عن دعمه لمقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال في منشور عبر حسابه على منصة إكس، اليوم السبت، إنه يؤيد مقترح وقف إطلاق النار الدائم الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن. وأضاف أن بلاده تؤيد الدعوة لإطلاق سراح الأسرى وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى عزة، حاثا جميع الأطراف على المشاركة والدعم.

I support the proposal for a lasting ceasefire, presented by @POTUS, the release of hostages and more humanitarian aid to #Gaza. I urge all parties to engage and support.