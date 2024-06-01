رئيس وزراء النرويج يؤيد مقترح وقف إطلاق النار بغزة ويوجه دعوة للأطراف

عبر رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستور، عن دعمه لمقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال في منشور عبر حسابه على منصة إكس، اليوم السبت، إنه يؤيد مقترح وقف إطلاق النار الدائم الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن. وأضاف أن بلاده تؤيد الدعوة لإطلاق سراح الأسرى وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى عزة، حاثا جميع الأطراف على المشاركة والدعم.

I support the proposal for a lasting ceasefire, presented by @POTUS, the release of hostages and more humanitarian aid to #Gaza. I urge all parties to engage and support. — Jonas Gahr Støre (@jonasgahrstore) June 1, 2024

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لا يمكن أن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة قبل تدمير حركة حماس، وفق تعبيره.

جاء ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، أن إسرائيل اقترحت اتفاقا يتضمن هدنة مبدئية تستمر ستة أسابيع مع انسحاب جزئي لجيش الاحتلال وإطلاق سراح بعض الأسرى، بينما يتفاوض الجانبان على وقف دائم للأعمال القتالية.

وصرح نتنياهو في بيان، اليوم السبت، بأنّ فكرة أن إسرائيل ستوافق على وقف دائم لإطلاق النار قبل تدمير القدرات العسكرية والقيادية لحماس غير مطروحة، وفق قوله، بحسب وكالة رويترز. وأكدت حركة حماس أمس الجمعة، أنها مستعدة للتعامل بشكل إيجابي وبناء مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة.