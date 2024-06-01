الأونروا: مليون شخص هربوا من رفح بحثا عن مكان آمن

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، إن "ملاجئنا في رفح فارغة الآن، بعد أن اضطر أكثر من مليون شخص نزوحوا بحثا عن مكان آمن لم يجدوه أبدا".

وأضاف أن قطاع غزة الذي يتعرض لهجمات إسرائيلية منذ 8 أشهر تحول إلى أنقاض، وإن الأسر الفلسطينية تكافح للبقاء على قيد الحياة في ظروف "غير إنسانية"، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة مخلفة أكثر من 118 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.