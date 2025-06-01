ليفركوزن ينسحب من سباق التعاقد مع حارس إسبانيول

اقترب نادي برشلونة خطوة جديدة من التعاقد مع حارس مرمى إسبانيول، خوان جارسيا، بعد خروج باير ليفركوزن من سباق التعاقد مع اللاعب، بحسب ما أكدته صحيفة Mundo Deportivo.

وكان جارسيا هدفًا لعدة أندية أوروبية كبرى، أبرزها آرسنال، نيوكاسل، نابولي، إنتر ميلان، إلى جانب ليفركوزن، لكن الأخير توصل لاتفاق مع نادي برينتفورد الإنجليزي لضم الحارس الهولندي مارك فليكن مقابل 10 ملايين يورو، وهو ما يقل كثيرًا عن الشرط الجزائي لجارسيا والمُقدر بـ25 مليون يورو.

فليكن (31 عامًا) سيعود إلى الدوري الألماني بعد تجربة ناجحة في الدوري الإنجليزي، حيث شارك أساسياً مع برينتفورد في الموسمين الماضيين. سبق له تمثيل أندية أليمانيا آخن، جرويتر فورث، دويسبورج، وفرايبورج، وخاض 96 مباراة مع الأخير بين 2018 و2023.

رحيل فليكن يضع تساؤلات حول مستقبل مركز حراسة المرمى في ليفركوزن، خاصة مع تقدم لوكاس هراديكي في العمر (35 عامًا) وتذبذب أداء الحارس التشيكي ماتيج كوفار.

وفي سياق متصل، أكد الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن أنه باقٍ في برشلونة الموسم المقبل، رغم الأنباء المتزايدة عن رغبة النادي في التعاقد مع خوان جارسيا.

اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا قدّم أداءً لافتًا مع إسبانيول، ما جعله هدفًا مغريًا لأندية الصفوة في أوروبا. ومع انسحاب ليفركوزن، يبدو أن الطريق بات ممهّدًا أكثر أمام برشلونة لحسم الصفقة.