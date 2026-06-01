وزيرة البحث العلمي الألمانية: سأصعد إلى مركبة فضائية فورا إذا أتيحت الفرصة

قالت وزيرة البحث العلمي والفضاء الألمانية، دوروتيه بير، إنها كانت تتمنى أن تصبح رائدة فضاء.

وأضافت الوزيرة المنتمية إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في مقابلة مع صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "بالتأكيد! سأصعد فورا إلى مركبة فضائية... لا يوجد رائد فضاء يستطيع أن يبقى غير متأثر عندما ينظر إلى الأرض من الأعلى ويرى جمالها".

وأوضحت الوزيرة أنها سجلت اسمها للمشاركة في رحلة طيران مكافئ، لكي تتمكن من اختبار انعدام الجاذبية ولو لمرة واحدة.

وقالت بير إنها لا تعتقد أن البشرية ستعيش يوما ما على كوكب آخر، موضحة أن السبب الأول هو أنها تريد من خلال أبحاث المناخ المساهمة في عدم الوصول إلى مرحلة تصبح فيها الأرض غير صالحة للسكنى، وأضافت: "وثانيا، يصعب علي تصور انتقال جميع سكان الأرض للعيش على كوكب آخر".

واستدركت بير بأن الأمر يختلف فيما يتعلق بخطط وكالة الفضاء الأمريكية لإنشاء قاعدة على القمر لأغراض بحثية، وقالت: "يبدو لي أن هذا ممكن خلال فترة حياتي".