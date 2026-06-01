خفر السواحل الصيني ينفذ دورية شرق تايوان ردا على محادثات يابانية-فلبينية بشأن ترسيم الحدود البحرية

قال المتحدث باسم خفر السواحل الصيني، جيانج ليويه، اليوم الاثنين، إن خفر السواحل الصيني نفذ دورية لإنفاذ القانون في المياه الواقعة شرق جزيرة تايوان الصينية، وذلك ردا على إعلان اليابان والفلبين الأحادي الجانب إجراء محادثات بشأن ترسيم الحدود البحرية في المنطقة.

وأضاف جيانج أن الخطوة التي اتخذتها اليابان والفلبين تمثل انتهاكا خطيرا لسيادة الصين الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية، مضيفا أن تنفيذ الدورية جاء كإجراء ضروري للتصدي لذلك، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقال جيانج "نحث اليابان والفلبين على الوقف الفوري لجميع الأعمال غير القانونية التي تمس سيادة الصين وحقوقها ومصالحها".

وأكد المتحدث أن خفر السواحل الصيني سيواصل تعزيز الرقابة على المياه المعنية واتخاذ الإجراءات لصون السيادة الإقليمية للصين وحقوقها ومصالحها البحرية