في إطار إجراءات الحفاظ على الطاقة في أعقاب ارتفاع أسعار الوقود والتعقيدات التي تواجه الإمدادات بسبب الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، عدلت إدارة منطقة العاصمة إسلام آباد في باكستان اليوم الاثنين توقيت إغلاق المحال التجارية، حيث طلبت من الأسواق والمراكز التجارية الإغلاق بحلول الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم ينص على تطبيق موعد الإغلاق الجديد على جميع الأسواق والمراكز التجارية في إسلام آباد. مع ذلك، سيتم استثناء الخدمات الأساسية من القيود.

ووفقا للأمر الجديد، ستواصل الصيدليات والمستشفيات والمتاجر الطبية العمل بدن أي تغيير في توقيتات العمل، كما ستبقى محطات التزود بالوقود مفتوحة كما هو معتاد.

وسيتم إغلاق المطاعم ومنافذ الطعام بحلول الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي.

وقال المسؤولون إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود أوسع نطاقا لخفض استهلاك الطاقة وتبسيط النشاط التجاري خلال ساعات الذروة.