مصدر إيراني: مخزون طهران من اليورانيوم المخصب تخطى مستوى الـ300 كجم

كشف مصدر إيراني مطلع، لوكالة أنباء "فارس"، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 67ر3 قد تخطى مستوى الـ 300 كيلوجرام.

وكانت إيران أعلنت في مايو الماضي خفض التزاماتها بالاتفاق النووي، وهددت بمزيد من الإجراءات بعد 60 يوما.

وفي منتصف يونيو الماضي أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن بلاده ستتخطى مستوى 300 كجم من اليورانيوم المخصب في غضون عشرة أيام، وذلك في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية التي تمارسها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني.